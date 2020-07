Tiental leden KLJ Galmaarden raakt op kamp besmet met coronavirus 

De besmettingen kwamen pas aan het licht na afloop van het kamp. De KLJ van Galmaarden was van 12 t.e.m. 19 juli op kamp in het Oost-Vlaamse Beveren-Waas. Een lid van de leidingsploeg liet zich naar verluidt na het kamp testen en bleek besmet te zijn. Op haar website meldt het wetenschappelijk instituut Sciensano vandaag in totaal 12 besmettingen in de gemeente Galmaarden. Omgerekend betekent dat 137 op 100.000 inwoners. Ter vergelijking: in de stad Antwerpen zijn dat er momenteel 184 per 100.000 inwoners. Daarmee is het alarmpeil van 20 per 100.000 inwoners in de gemeente zwaar overschreden.