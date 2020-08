Inwoners Brakel toch tevreden met strenge coronamaatregelen

Brakel is op dit moment de zwaarst getroffen gemeente in onze provincie, met zowat 23 besmettingen op ruim 14.000 inwoners. 3 cafés zijn nu dicht, en de leden van 3 voetbalploegen zitten in quarantaine. Het opsporen van de haarden is en blijft een probleem, al denkt burgemeester Stefaan Devleeschouwer dat het door de jongeren komt: "Ik vermoed dat het te maken heeft met de losbandigheid van de jeugd die het niet al te nauw neemt in het uitgaansleven."

Een rondvraag bij de bevolking leert dat men niet zo zwaar tilt aan de verscherpte maatregelen, integendeel. "Niet dat ik graag met een mondmasker rondloop", zegt een vrouw. "Maar als het moet, dan moet het." Blij is niemand. "Het is jammer, maar er zijn veel mensen die denken dat ze het niet kunnen krijgen maar ik vermoed dat nu de ogen open gaan", zegt een man. "Hopelijk gaan ze nu de regels volgen zoals het moet."