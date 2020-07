Britse regisseur Alan Parker, bekend van "Midnight express", "Birdy" en "Evita", is overleden

De Britse filmwereld rouwt om Sir Alan Parker. De bekendste films van de filmregisseur zijn "Bugsy Malone" (1976), "Midnight express" (1978), "Fame" (1980), "Birdy" (1984), "Mississippi burning" (1988) en "Evita" (1996).

Alan Parker regisseerde ook de muziekfilm "Pink Floyd - The wall". De film uit 1982 is gebaseerd op het Pink Floyd-album "The wall". Zijn laatste film was "The life of David Gale" uit 2003.

Met "Birdy" won Parker in 1985 de juryprijs op het Filmfestival van Cannes. Zijn films wonnen in totaal 19 Baftas, 10 Golden Globes en 10 Oscars. De Oscar voor beste regie heeft hij ondanks twee nominaties voor "Midnight express" en "Mississippi burning" nooit binnengehaald.

Parkers startte zijn carrière als schrijver en maker van televisiecommercials. Hij viel daarmee verschillende keren in de prijzen. Na tien jaar ging hij over tot het regisseren van film. Zijn eerste lange speelfilm, "Bugsy Malone"", werd een culthit. In het verhaal over de opkomst van een gangster worden alle rollen vertolkt door kinderen, onder anderen Jodi Foster.

In 2002 werd Parker geridderd vanwege zijn tomeloze inzet voor de filmwereld en mocht zich sir Alan Parker noemen. In zijn leven na de film legde hij zich toe op de schilderkunst.