Brussel verhoogt coronatestcapaciteit met 69 procent

“De totale wekelijkse coronatestcapaciteit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt vanaf vrijdagnamiddag verhoogd”, zegt Alain Maron, de Brusselse minister van Volksgezondheid. De openingsuren van de bestaande testcentra breiden uit van 255 uur tot 430 uur. Het gaat hier om een toename met bijna 69 procent. “Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de weekends”, aldus de minister.

De testcapaciteit in het Brussels Gewest is de afgelopen dagen onder druk komen te staan door het vertrek en de terugkeer van vakantiegangers. Daarom heeft de Brusselse minister van Volksgezondheid gevraagd om het aantal openingsuren aan te passen aan de behoeften van de inwoners die zich willen laten testen. Maron geeft mee dat het doel is om te zorgen voor voldoende nabijheid voor iedereen die een test nodig heeft en ziekenhuizen en artsen te ontlasten van patiënten met een laag risico, in het bijzonder toeristen die naar het buitenland willen gaan.

“Het respecteren van de quarantaine is van fundamenteel belang om de verspreiding van de epidemie onder controle te houden en in te dammen. We zijn allemaal verantwoordelijk voor het niet besmetten van anderen”, aldus Maron.