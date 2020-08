Centrumstranden Oostende zo goed als volzet

Meer dan 13.000 mensen hebben zich vooraf aangemeld voor een plaatsje op de 3 drukste stranden van Oostende. De capaciteit op de strandzones Groeistrand en Groot Strand in het centrum is daarmee ingenomen. Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD): We hebben natuurlijk nog andere stranden waarvoor er geen aanmelding nodig is en waar het veel minder druk is. Bezoekers kijken best vóór ze afreizen naar welk strand ze willen komen. Ons zomerteam staat paraat om mensen te begeleiden. We roepen iedereen op om de anderhalve meter-regel goed te respecteren en een mondmasker te dragen om zich te verplaatsen. Zo houden we het voor iedereen veilig.”

Door het aantal mensen op de centrumstranden te beperken is er geen sprake van een mierennest. De meeste strandgangers zitten in bubbels van enkele personen op veilige afstand van elkaar. Wie geen mondmasker draagt, wordt aangesproken door de strandpolitie.

Wie zich niet aangemeld heeft voor 1 van de 3 centrumstranden, moet op de stranden wat verder van het centrum een plaatsje zoeken. Adjunct-hoofdredder Björn Vermeulen. "De Oostendenaars doen dat zonder morren. Maar de toeristen die met de trein aangekomen zijn, willen op het strand zo dicht mogelijk bij het station zitten. Sommigen mopperen dan ook als ze horen dat ze naar een strand wat verderop moeten stappen."