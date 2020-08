Morgen starten de solden: hoe pakken West-Vlaamse winkeliers het aan met al die coronaregels?

In veel winkels vragen ze zich ook af op welke producten ze een korting zullen kleven. Want door de coronacrisis komen veel leveringen later toe. Dat merkt ook Jana Kind van Sport Lauwers in Lauwe bij Menen. "Normaal gezien worden de voetbalschoenen begin juli geleverd, maar nu zal dat pas midden augustus zijn", zegt ze. "Daardoor kunnen we andere modellen voorlopig nog niet in solden plaatsen. We moeten dus goed nadenken over welke producten we al dan niet in solden kunnen plaatsen."