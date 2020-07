ESO-telescoop legt prachtige 'ruimtevlinder' vast op beeld

Het gasomhulsel van NGC 2899 (New General Catalogue) strekt zich uit tot een afstand van twee lichtjaar van zijn centrum. Een lichtjaar is de afstand die licht in één jaar aflegt, zo'n 4,6 biljoen kilometer.

Het hemelgebied rond NGC 2899, die in het midden van de foto te zien is. Deze afbeelding is samengesteld uit opnamen die gemaakt zijn in het kader van de Digitized Sky Survey 2. ESO/Digitized Sky Survey 2. Acknowledgement: Davide De Martin