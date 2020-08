IJsverkopers doen vandaag gouden zaken aan zee: "Een ijsje op basis van geitenmelk? Dat kan!"

IJssalon René is al vele jaren een begrip in De Haan. Het ijsatelier werd in 1945 opgericht. "In die 75 jaar zijn we altijd trouw gebleven aan de originele recepten. Maar er zijn natuurlijk veel variëteiten bijgekomen. Denk maar sorbet, ijs zonder toegevoegde suiker, biologisch ijs ...", vertelt Anne Vincke. Samen met haar man Peter Pattyn is ze de derde generatie in het ijssalon.

Een van de succesnummers is ijs gemaakt van geitenmelk. "Geitenhouder Renaat Devreese uit Klemskerke daagde mijn man ooit uit. Hij beweerde dat je van geitenmelk geen lekker ijs kan maken. Mijn man bewees het tegendeel. Ons biogeitenijs verkoopt intussen vlotjes", vertelt Anne. "Mijn man probeert nu trouwens ook ijs te maken op basis van paardenmelk."