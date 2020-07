Fietsersbond roept iedereen in provincie Antwerpen op om mondmasker op te zetten op drukke plaatsen

"We hebben gisteren contact gehad met het kabinet van de gouverneur", laat Wies Callens van de Fietsersbond weten, "want er was onduidelijkheid over de boodschap dat je geen mondmasker moet dragen als je een sportieve inspanning doet, zoals joggen. De vraag is dan vanaf wanneer je over een sportieve inspanning kan spreken als je fietst. Het antwoord van de gouverneur kwam erop neer dat je ook hier je gezond verstand moet gebruiken. Als het druk is op de fietspaden en wegen waar je fietst, doe je een mondmasker aan. Op meer afgelegen plaatsen hoef je het niet te dragen."