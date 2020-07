Gemeente Aartselaar teleurgesteld met omgevingsvergunning ISVAG: “Kans groot dat wij beroep aantekenen”

Aan de omgevingsvergunning die ISVAG kreeg voor een nieuwe, grotere afvalverbrandingsoven, zijn enkele voorwaarden verbonden. Zo zal het bedrijf zo ecologisch mogelijk moeten zijn. Daarnaast moet ISVAG ook elk jaar kunnen aantonen dat de hogere verbrandingscapaciteit echt nodig is. Als dat niet het geval is, wordt de capaciteit teruggeschroefd.

De gemeente Aartselaar is tegen de nieuwe verbrandingsoven die in Wilrijk zou komen. “We zijn ontgoocheld. We hadden eerder al bezwaar ingediend en dat hadden we gemotiveerd met veel argumenten, zowel inhoudelijk als juridisch”, zegt burgemeester van Aartselaar Sophie De Wit (N-VA). “We gaan de beslissing van de minister bestuderen waarna we overleg gaan plegen met onze raadsman. De kans is groot dat we beroep gaan aantekenen.”