Gemeente Borsbeek verplicht iedereen (+12 jaar) om mondmaskers te dragen in bebouwde kom, ook sporters

Momenteel telt Borsbeek 203 coronabesmettingen per 100.000 inwoners. Dat is meer dan in de stad Antwerpen. “Dat is wellicht te wijten aan de bevolkingsdichtheid in onze gemeente. We leven met 11.000 inwoners op drie vierkante kilometer. Als iedereen dicht op elkaar woont, gaat zo’n virus makkelijk rond”, aldus Van Berckelaer.

Het gemeentebestuur wil dat het cijfer zo snel mogelijk daalt en daarom verstrengt het de maatregelen. In de bebouwde kom van Borsbeek moet iedereen ouder dan 12 jaar een mondmasker dragen, ook als je aan het sporten bent. Tot nu toe was er een mondmaskerplicht in heel de provincie Antwerpen. Enkel personen die intensief aan het sporten waren op een niet-drukke plaats, mochten dat masker afzetten.