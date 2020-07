Gent verbiedt Offerfeestgebed in moskeeën last minute door corona: "Jammer dat beslissing zo laat komt"

Köse begrijpt de beslissing van het stadsbestuur maar vindt het ook verwarrend. “Eerst hoorden we dat het wel mocht, dan weer niet. Had de beslissing dinsdag meteen al genomen geweest, had dat makkelijker geweest.” Ook geeft hij mee dat de moskee al twee maanden open is zonder problemen. “We zijn al open van begin juni en dat gaat altijd goed, er is een beperkte capaciteit en als de moskee vol zit, sluiten we de deuren en moeten de mensen later terugkomen.”