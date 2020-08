Geraardsbergen ontraadt Brakelse caféklanten met verkeerscontroles

Guido De Padt vroeg ook aan waarnemend gouverneur Didier Detollenaere om provinciale maatregelen te nemen in verband met de coronacrisis, om te vermijden dat het probleem van één gemeente zich verlegt naar een andere.

Maar Detollenaere zegt dat zoiets nu zeker niet aan de orde is. Daarvoor is de medische noodzaak niet aanwezig. "Overal gelden de federale maatregelen. Waar nodig kunnen de gemeente- en stadsbesturen eigen maatregelen nemen, maar overkoepelend werken in de hele provincie heeft nu niet veel zin. We doen het trouwens goed in Oost-Vlaanderen, met een relatief laag aantal coronabesmettingen. Ik wil iedereen bedanken voor het navolgen van de regels, maar ik roep iedereen ook op om het nog even vol te houden en de maatregelen allemaal nauwgezet te blijven volgen".