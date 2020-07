Hongkong stelt parlementsverkiezingen uit wegens corona, maar weigert ook democratische kandidaten

Hongkong is geen democratie, maar dat was het eerlijk gezegd ook niet onder de Britse controle (1842-1997). Wel heeft de regio autonomie en burgerlijke en politieke vrijheden die in China ondenkbaar zijn. Die zijn bij de overdracht van Hongkong door de Britten aan China in 1997 voor een halve eeuw vastgelegd in de "Basic Law" of grondwet van Hongkong.