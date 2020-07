Infrabel controleert spoor in Haacht op hitte: "Vervormingen door hitte kunnen trein doen ontsporen"

Deze middag lopen drie spoorwegarbeiders onder leiding van Marc de sporen af onder de loden zon. Ze zijn van boven tot onder gehuld in fluo-werkkledij van werkgever Infrabel. Voor het mondmasker zorgen ze zelf.

Woordvoerder Frederik Petit van Infrabel vertelt ons dat de meeste sporen en de bovenleidingen het hele jaar door worden gecontroleerd: " Verspreid over het hele land houden we hittecontroles. Ik denk dat we ongeveer 500 mensen inzetten vandaag om te controleren ter hoogte van de sporen en de wissels. Want op een dag als vandaag als het 35 graden wordt loopt de temperatuur langs het spoor al snel op tot 50 graden. En metaal zet uit bij hitte. Vandaag is het zo dat we enkel op de kritieke plaatsen controleren. Er zijn ook sensoren die waarschuwingssignalen sturen zoals een rood lichtje in een auto. Maar het is vooral ook zaak om het hele jaar door preventief te werken. Toch is ook manuele controle op spoorvervorming nodig op deze zeer warme dag."

Marc wandelt met 2 Infrabelcollega's langs het spoor en meet de temperatuur en de lengte van de sporen op de wissels. Als een trein voorbijkomt gaat de hand van de machinist omhoog, om te zwaaien, ze weten dat het warm is vandaag voor spoorarbeiders: "Het is onze job en de hitte is een extra last maar we moeten het doen. Warmte is moeilijk om gewoon te worden en met een mondmasker is het nog warmer. Het spoor moet goed aangelegd zijn. Mocht het te veel uitzetten dan moeten we de lijn buiten dienst zetten. Anders zou er wel eens een trein kunnen ontsporen. We lopen langs verschillende lijnen vandaag. Op tijd water drinken en een kwartiertje in de schaduw hoort er ook bij."