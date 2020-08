Katleen Paulussen uit As doet aan huizenruil: “Ik betaal voor een vakantie in het buitenland nog enkel het vervoer en de uitstapjes”

De afspraken verlopen via de site 'Homelink'. Je betaalt een kleine bijdrage en dan ben je ook meteen verzekerd. “Hoewel we die verzekering nog nooit moesten aanspreken”, lacht Katleen. “Onze ervaring met de mensen die in ons huis verblijven is echt positief. En ik denk dat de logees het hier ook naar hun zin hebben, dat schrijven ze toch in het gastenboek. We hebben ook een gastendoos gemaakt met info over de streek, de restaurantjes die we zelf leuk vinden en ook praktische info zoals het nummer van de dokter of de apotheek."