KLM schrapt tot 5000 banen

De omzet van KLM daalde de voorbije maanden door de coronacrisis met 75 procent. De vliegtuigmaatschappij gaat ervan uit dat het nog 1.6 miljard euro aan geannuleerde vliegtickets zal moeten terugbetalen. Er werken zo'n 33.000 mensen bij KLM.



De nieuwe ontslaggolf treft alle personeelscategorieën. Dat betekent dat de luchtvaartmaatschappij met de vakbonden voor piloten, cabinepersoneel en grondpersoneel in gesprek moet om een sociaal plan te onderhandelen.



Die gesprekken beginnen wat KLM-topman Pieter Elbers betreft "zo snel mogelijk", al beseft hij dat het geen makkelijk traject wordt. "We streven naar zo veel mogelijk behoud van banen, maar de brute realiteit is dat we helaas wel actie moeten ondernemen."