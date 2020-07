Koopjes van start op 1 augustus: "Consument zal niet happig zijn om massaal te gaan shoppen"

De koopjes periode start door de coronacrisis een maand later dan in niet-coronatijden. Vanaf morgen kunnen consumenten flinke kortingen krijgen in de winkels.

"Ik vrees dat de koopjesperiode geen massa volk op de been zal brengen. Met de verstrengde maatregelen zullen de mensen niet happig zijn om zich massaal naar de winkels te begeven", zegt professor Consumentenzaken Malaika Brengman in "De wereld vandaag".

De mensen mogen enkel individueel winkelen, een mondmasker is verplicht en de consument mag maximaal een half uur in een winkel shoppen. "Dat zal de shoppers afremmen. Normaal maken de mensen er een daguitstap van, dikwijls in groep. Dat kan nu niet", aldus Brengman.