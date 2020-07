Kortrijk, Menen en Deerlijk starten toch zelf met contactopsporing

W13 had eerst geprobeerd om samen te werken met de Vlaamse regering, maar botste op een negatief antwoord. Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) en het Agentschap voor Zorg en Gezondheid houden het been stijf en willen het zelf blijven doen.

Maar de koepel zet toch door. Voorzitter Philippe De Coene: "We zijn in staat om dat zelf te doen. We hebben data en een goede manier om dat op een wettelijke wijze te doen. We hebben nu gevraagd aan de steden en gemeenten van onze regio of ze geïnteresseerd zijn. Binnen het uur hebben Deerlijk, Menen en Kortrijk laten weten dat ze mee doen."

Voorzitter De Coene zegt dat er nog meer lokale besturen op de kar zullen springen om zelf de besmettingshaarden op te sporen en vervolgens in te perken. De werking zal heel binnenkort in gang schieten, als het van de voorzitter afhangt zelfs vandaag al.