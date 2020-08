Kraainem deelt CO₂-meters uit in strijd tegen coronavirus: “Een goede ventilatie is belangrijk om virus tegen te gaan”

Met het apparaat kan je de luchtkwaliteit in een bepaalde ruimte meten en eventueel voor meer ventilatie zorgen. “Virologen hebben het meer en meer over het belang van een goede verluchting om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan”, vertelt burgemeester Waucquez (Kraainem-Unie). “Als er te weinig verluchting is, zou het virus zich sneller kunnen verspreiden. Het toestel is eigenlijk een manier om de CO₂-concentratie in het oog te houden. Wanneer die te hoog is, weet je dat het tijd is om ramen of deuren op te zetten, of de mechanische ventilatie te verhogen." (Lees verder onder de foto)