KU Leuven en stad Leuven sporen coronavirus op via analyse rioolwater

Het aantal coronabesmettingen in België neemt verontrustend snel toe, en in verschillende steden is de alarmdrempel al overschreden. In Leuven is er nog geen sterke toename van het aantal besmettingen, en net daarom is preventie essentieel. Het vroegdetectieproject van de KU Leuven en de stad Leuven kan daar een belangrijke rol in spelen, zo zeggen de onderzoekers.

Professor Bert Aertgeerts van de KU Leuven staat aan de basis van dit project. Hij werkt hiervoor samen met collega’s Alexander Van Nuijs en Peter Delputte van UAntwerpen.

"Met afvalwateranalyses willen we detecteren of én in welke mate in een bepaald gebied of in een bepaalde populatie besmettingen voorkomen, nog vóór dit blijkt uit een toename van het aantal mensen dat positief test op COVID-19. Bij een deel van de geïnfecteerde personen komen er immers ook viruspartikels voor in het spijsverteringstelsel. Die partikels worden uitgescheiden en komen zo terecht in het rioolwater", zei Aertgeerts.