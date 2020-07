Longarts Johan Clukers: "Benauwdheid bij ademen mag je niet verwarren met COVID-19"

De longarts legt uit dat het verschil tussen benauwdheid en kortademigheid moeilijk vast te stellen is. "Kortademigheid is voor mij iets dat je merkt bij inspanningen. Het gaat om mensen die inspanningen moeten onderbreken om uit te hijgen. Benauwdheid is het gevoel dat je moeilijk lucht kan krijgen. Patiënten die longproblemen hebben, kunnen dat ook ervaren wanneer ze in rust zijn."

Maar benauwdheid mag niet verward worden met COVID-19. "COVID-19 brengt wat angst mee en dat kan ook benauwdheid geven. Als je twijfelt moet je je laten onderzoeken, maar wat heel belangrijk om het onderscheid te maken, is nagaan of je nog inspanningen kan doen. Als je thuis zonder masker de trap kan oplopen, als dat lukt, dan is er geen groot probleem", besluit Johan Clukers.