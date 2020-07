Moslimexecutieve: "Algemeen verbod op Offerfeestgebed is niet nodig"

Er mogen volgens die regels tot 100 mensen een eredienst bijwonen, als ze afstand bewaren en wie ouder is dan 12 een mondmasker draagt.



In Antwerpen riep de Moslimexecutieve wel op om uitzonderlijk geen gebed te houden voor het Offerfeest. “Maar daar gelden andere maatregelen omdat het virus er jammer genoeg weer opflakkert. In andere regio’s is dat niet het geval. Heel veel moskeeën zijn open en we organiseren al 2 maanden erediensten, zonder enig probleem”, zegt Üstün. Volgens hem houden mensen zich ook nu aan de maatregelen. “Er mogen 100 mensen de moskee binnen, ik denk dat we er 2 naar huis hebben moeten sturen. Mensen komen nu niet massaal naar de moskee want ze zijn zich zich bewust van de situatie.”

Het offerfeest is traditioneel ook een familiefeest en ook daar steekt het coronavirus een stokje voor. “Alle feesten zijn verstoord”, reageert Üstün. “Niemand vindt dat fijn, maar we hebben geen keuze en proberen er toch het beste van te maken. Mensen plannen momenten in met FaceTime of Whatsapp om toch nog te kunnen vieren.”