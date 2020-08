Mythes en misvattingen van de Tweede Wereldoorlog: capituleerde Japan vanwege de atoombom ?

Voor veel fanatieke officieren was de enige mogelijkheid te blijven strijden tot het bittere einde. Ze geloofden tegen beter weten in dat een overwinning nog mogelijk was. Ook hoopten ze dat de Amerikanen wel eens de strijd beu zouden worden als de Japanners hard en bloedig weerstand bleven bieden, zoals bij de verovering van de eilanden Iwo Jima en Okinawa.

Miljoenen Amerikaanse gezinnen waren meer dan opgelucht dat de strijd in Europa voorbij was en dat hun zonen die dienst deden in het leger het overleefd hadden. Maar diezelfde Amerikaanse jongens konden nu tegen die fanatieke "Jappen" worden ingezet. Dat viel slecht bij de Amerikaanse publieke opinie.

Door de atoombom in te zetten hoopte Truman dan ook dat een invasie van Japan niet nodig zou zijn, wat het leven van honderdduizenden, ja miljoenen Amerikaanse militairen zou sparen.