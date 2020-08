Na 5 overtredingen op 1 maand tijd: café uit Brugge moet deuren sluiten

Het is het eerste café in Brugge dat verplicht 2 weken de deuren moet sluiten. Mensen mochten nog steeds zelf om hun drank aan de bar. Klanten mochten ook rechtstaan met hun drankje. Terwijl dat alles eigenlijk verboden is door de Nationale Veiligheidsraad in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus.

"Het café ging al meerdere keren in de fout", zegt waarnemend burgemeester Pablo Annys (SP.A). "Er hing bijvoorbeeld een bordje van "here you can dance". Ze nodigden de mensen dus uit om te dansen in hun café. Dat is dus absoluut niet de bedoeling. Er werden ook inbreuken vastgesteld over het bestellen van drank. Klanten mochten nog steeds tot aan de bar komen om drank te bestellen, terwijl het eigenlijk de bedoeling is dat ze op hun stoel blijven zitten. Heel wat klanten stonden ook rechtstaand hun drank te drinken, zowel binnen als buiten. Dat is meerdere keren vastgesteld, maar de uitbaters van het café lieten alles begaan."