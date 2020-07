Obama verwijt regering-Trump "chirurgische aanval op het stemrecht"

Obama schuwde de grote woorden niet en verweet de huidige regering dat die "met chirurgische precisie" het stemrecht in de VS ondermijnt. Ze ontmoedigen het stemmen door minder stemlokalen open te houden en extra identiteitsbewijzen te eisen van vooral minderheden en jongeren, aldus Obama. In die laatste categorieën wordt vooral Democratisch gestemd en niet zo zeer Republikeins. Nog volgens Obama wordt de federale postdienst USPS door de overheid extra gemuilkorfd om het stemmen per brief te bemoeilijken. Ook dat zou in het voordeel van de Republikeinen kunnen spelen bij de komende verkiezingen in november. President Trump wil dat stemmen per post overigens beperken omdat dat volgens hem "tot enorme kiesfraude zou leiden".

In de plaats daarvan eiste Obama dat Amerikanen automatisch geregisteerd zouden worden als kiezer zonder veel administratieve rompslomp, dat er meer per post gestemd kan worden en dat de verkiezingsdag een nationale vakantiedag zou worden zodat iedereen de kans heeft om te gaan stemmen. Nu moeten kiezers een dag vrij nemen. Ook herhaalde hij een aloude Democratische eis dat ook de federale hoofdstad Washington en het overzeese gebiedsdeel Puerto Rico volledig stemrecht zouden krijgen. Nu zijn die niet vertegenwoordigd in het Congres en kunnen ze niet mee de president kiezen. (Lees verder onder de foto).