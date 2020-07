Moskee Vilvoorde roept op om Offerfeest thuis te vieren: "Moeten deel zijn van de oplossing niet van besmetting"

"Het is natuurlijk heel jammer, maar de dingen die we normaal gezien samen in de moskee doen gaan we nu in onze eigen gezinsbubbel vieren", vertelt Houari El Hannouti van de moskee in Vilvoorde. Zoals het traditionele gebed bijvoorbeeld. "Net zoals tijdens het Suikerfeest een paar maanden geleden zullen we ook het Offerfeest in beperkte kring vieren binnen alle coronaregels."