Supportersclub OHL roept op om promotiefinale thuis te bekijken

Zondag hoopt OHL de overwinning te behalen tegen Beerschot zodat ze kunnen promoveren naar de eerste klasse A. Eerder was al beslist om geen publiek toe te laten bij de wedstrijd. Nu doet supportersclub Louvaniste een warme oproep naar de fans om de wedstrijd thuis te volgen. "Wij willen onze leden er attent op maken dat het op dit moment niet opportuun is om in een café naar een match te gaan kijken of na de match uitbundig te gaan vieren rond het stadion. Blijf thuis, kijk naar Proximus of Telenet en vier de overwinning thuis", zegt voorzitter Marc Van Eylen.