"Ons jaar is om zeep," zeggen Limburgse foorkramers die protesteren in Brussel

"We hebben dit jaar nog maar twee kermissen gedaan en dat was tijdens de krokusvakantie en toen was het twee keer slecht weer,"zegt Petra Bijloos. "Daarna is de coronacrisis uitgebroken en nu zitten we nog altijd thuis." Petra hoopte om in augustus terug op te starten, maar dat gaat niet: "De gemeenten waar wij normaal staan, zoals Beringen en Lummen, hebben allemaal hun kermissen geannuleerd. Dus voor ons is er voorlopig niets meer."