Oppositie overweegt avondklok om lockdown in Brussel te vermijden

De oppositiepartij vindt dat er in het hele Brusselse Gewest meer uniformiteit moet zijn. "Je merkt dat die negentien burgemeesters allemaal hun eigen ding doen. In de ene straat moet je een mondmasker dragen. Steek je de straat over, dan moet dat niet meer want dan zit je in een andere gemeente", vertelt Debaets. Ze stelt voor om iedereen in de publieke ruimte in de hoofdstad een mondmasker te laten dragen, net zoals dat in Antwerpen het geval is.