Oude zwembad van Heist-op-den-Berg vanaf volgende week onder sloophamer

Toch zal er een stukje van die geschiedenis worden meegenomen naar het nieuwe zwembad van Heist-op-den-Berg. “Iedereen die ooit voorbij het oude zwembad gereden is, zal de mozaïek van Neptunus wel gezien hebben. Dat kunstwerk breken we in het geheel uit en het krijgt een plaatsje langs de oprijlaan van het nieuwe zwembad”, aldus Feyaerts.