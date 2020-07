Vanaf morgen verplicht: dit formulier moet u invullen voor u vanop reis terugkeert

Iedereen die terugkeert moet het formulier invullen, of dat nu met het vliegtuig, met de auto, of zelfs met de fiets of te voet is. De procedure bestond al voor bijvoorbeeld vliegtuigreizigers die terugkeren uit rode zones (met een hoog risico), maar is nu uitgebreid. Het reisformulier is ook vertaald in het Nederlands, Frans en Duits. Tot nu toe bestond het enkel in het Engels, wat de nodige kritiek opleverde.

“Er is een kleine, zeer beperkte uitzondering”, legt Claes uit. Als je minder dan 48 uur in het buitenland was, of minder dan 48 uur in België zal zijn, moet je het formulier niet invullen. “Maar deze uitzondering geldt niet voor wie met vliegtuig of de boot reist. Als u met het vliegtuig of per boot reist, moet u het formulier invullen, ongeacht hoe lang u op ons grondgebied bent”, waarschuwt Claes. In principe moet je het formulier dus niet invullen na een gewone daguitstap.