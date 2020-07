Podiumbubbels, steek de koppen bij elkaar

De leiders van de gezelschappen en productiehuizen (en bij uitbreiding de evenementensector) moeten samen aan tafel en elkaar solidariteit betuigen. Als er onderling geen solidariteit is kan je ook niet naar de overheid stappen met een plan. Dus Studio 100, NTGent, Toneelhuis, Komediecompagnie, Deep Bridge, Uitgezonderd!, KVS, Comp. Marius, Judas en alle andere professionelen, zit alstublieft samen aan die ronde tafel en treed naar voor als sector.

Doe zoals in pakweg Engeland en werk samen met de overheid aan hoe het verder moet. Hoe we ons publiek, dat nu van ons gestolen wordt, weer naar en in de zalen krijgen. Hoe het subsidiegeld dat nu gebonden is aan termen zoals belangwekkendheid, artisticiteit en relevantie daarvan even wordt losgekoppeld en een economische functie krijgt. Namelijk sectoren redden die aan het verdrinken zijn.

Herdenk de subsidiëringspolitiek. Zorg dat de zalen zodanig kunnen uitgerust worden dat élk gezelschap er weer kan spelen. Misschien niet nu onmiddellijk, maar wel straks. Maar als we straks willen spelen moeten we daar NU voor zorgen. Vooruitdenken en stoppen met fulmineren over vliegtuigen.

Merci, Saskia, om dit even te triggeren.