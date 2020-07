Federale preformateurs Paul Magnette (PS) en Bart De Wever (N-VA) gaan door tot 8 augustus

Maar het pad van de formatie is niet bezaaid met rozen, integendeel. Naar verluidt is het wantrouwen bij N-VA en socialisten weer gegroeid na een nota van Open VLD en MR, waarin de liberale partijen hun wensen oplijsten. Ze verdenken MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez ervan dat hij stokken in de wielen probeert te steken, zodat de regering van zijn partijgenote Sophie Wilmès langer in het zadel kan blijven.

De liberalen zouden er dan weer niet over te spreken zijn dat men een van hen eraf probeert te rijden. Er is maar één van de twee liberale partijen nodig voor een meerderheid in de Kamer.