President Trump wil verkiezingen dan toch niet uitstellen

President Trump leverde tot nu toe geen enkel bewijs dat stemmen per brief niet veilig zou zijn. Het lijkt erop dat hij de legitimiteit van de komende verkiezingen in twijfel wil trekken, net op het moment dat hij het helemaal niet goed doet in de peilingen en het slechte bedrijfsresultaten regent in de VS.

Overigens kan alleen het Congres de datum veranderen, en vooraanstaande Republikeinen hebben al laten weten dat daar geen sprake van kan zijn. Toprepublikeinen Mitch McConnell en Kevin McCarthy lieten weten dat er geen sprake kan zijn van uitstel.