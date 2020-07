Belgen in buitenland klagen massaal over verplicht reisformulier van overheid: "Opgesteld door 5-jarige?"

Via verschillende kanalen lopen de klachten over het reisformulier van de overheid massaal binnen. Vanaf morgen moet iedereen die uit het buitenland terugkeert dit online formulier verplicht invullen. Maar bij veel mensen lijkt de pagina niet te laden, of komt er geen bevestigingsmail toe. Op de koop toe is de bevestigingsmail in wel heel gebrekkig Nederlands opgesteld. “Als tienduizenden mensen dit elke dag moeten invullen, hadden ze er toch wel wat tijd in kunnen steken, niet?”, zegt Kathy vanuit Frankrijk.