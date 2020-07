Roemenië en Polen noteren hoogste aantal coronabesmettingen: virus rukt op in Oost- en Centraal-Europa

Roemenië heeft na Oekraïne (68.700 gevallen en 1.673 overlijdens) het grootste aantal besmettingen, maar opvallend is dat dat aantal de voorbije dagen erg snel stijgt. Nochtans zijn daar al langer maatregelen van kracht. Zo moeten mensen maskers dragen in overdekte publieke plaatsen en op markten en mogen bars en restaurants enkel bedienen op terrassen en met maximaal vier mensen rond een tafel. Kinderen in Roemenië moeten vanaf vijf jaar al een masker dragen, elders is dat veel later. Een aantal dorpen en steden zijn in quarantaine geplaatst, maar die zou een aantal keer niet nageleefd worden.

Een ander dagrecord is er in Polen: met een recordaantal besmettingen van 615 per dag is het aantal positief geteste mensen daar tot een totaal van 45.000 gestegen met 1.709 overlijdens. Polen, Roemenië en Oekraïne zijn met respectievelijk 38 miljoen, 20 miljoen en 41 miljoen de grootste en meest bevolkte landen in Oost-Europa, maar het is vooral de stijging van het aantal besmettingen dat zorgen baart. (Lees verder onder de foto).