Schrijver Milan Kundera (91) schenkt archief aan geboorteland Tsjechië

Kundera vond een onderkomen in Frankrijk. Begin jaren 80 kreeg hij de Franse nationaliteit. In Parijs schreef Kundera zijn bekendste boek, "De ondraaglijke lichtheid van het bestaan", een filosofisch liefdesverhaal over de Praagse lente in 1968 - het verzet tegen het communistische regime en de onderdrukking daarvan door de Sovjet-Unie.

Het boek werd een internationale bestseller. Ook in onze rubriek "De vijf boeken die het leven van ... hebben veranderd" duikt de roman herhaaldelijk op, bijvoorbeeld als favoriet van viroloog Marc Van Ranst, kankeronderzoekster Hetty Helsmoortel of minister van welzijn Wouter Beke (CD&V). Het passionele verhaal werd verfilmd met Juliette Binoche en Daniel Day-Lewis in de hoofdrollen.

Bekijk de trailer van "The unbearable lightness of being" uit 1988 hier: