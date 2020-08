Smetvrees in coronatijden: "De angst voor corona komt bovenop de andere angsten voor vuil die ik al heb"

In medische termen spreken we over een obsessief-compulsieve stoornis (OCS) of over een dwangstoornis. Iemand met een dwangstoornis heeft last van terugkerende dwanggedachten en -handelingen zoals bijvoorbeeld overmatig de handen wassen of meermaals controleren of de deur wel goed op slot is. Maar als je je handen vaak wast, wil dat natuurlijk niet zeggen dat je een dwangstoornis hebt. “Het is moeilijk om een lijn te trekken tussen psychiatrische stoornissen en gezonde hygiëne”, zegt Chris Bervoets, psychiater aan het UPC Leuven en gespecialiseerd in dwangstoornissen. Waar ligt dan precies de grens?