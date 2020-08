Stadhuis Roeselare geëvacueerd na doordringende zwavelgeur

De geurwolk is intussen verdwenen uit Roeselare. "Maar deze ochtend hing er in bepaalde delen van Roeselare een doordringende geur", zegt burgemeester Declercq. "Dat was ook in het stadhuis zo. We hebben daarom preventief iedereen uit het stadhuis geëvacueerd. Ik zat daar toevallig ook samen met de coronaveiligheidscel."

"De brandweer is meteen een onderzoek gestart naar de geurhinder", zegt de burgemeester nog. "Want er kwamen nog klachten binnen. Alles wijst voorlopig in de richting van een installatie van een bedrijf. Maar dat moet nog grondig worden onderzocht."