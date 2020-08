Staycation-effect door corona: juli goede maand voor toerisme in Limburg

Toerisme Limburg deed een bevraging bij 200 Limburgse logiesuitbaters. Uit de cijfers blijkt dat de toeristen vlot de weg vinden naar Limburg. Zodra een vakantie boeken weer kon, speelde Toerisme Limburg daar op. Het zette een grote campagne op met Limburger Matteo Simoni als gezicht. Er werden naar schatting 700.000 overnachtingen geboekt. Het staycation-effect speelt duidelijk in het voordeel van het Limburgse toerisme.

Voorzitter Igor Philtjens: “Onze campagne met Matteo Simoni heeft van de ene op de andere dag voor een boost gezorgd van vijf keer meer websitebezoekers op visitlimburg.be: gemiddeld 10.000 per dag, met uitschieters tot 15.000. Er is ook duidelijk een verjonging van het publiek dat interesse toont in onze bestemming. En er surfen meer en meer mensen rechtstreeks naar de website visitlimburg.be. Daaruit besluiten we dat Limburg deze zomer meer top of mind is geworden als vakantiebestemming, naast de Ardennen en de Kust.”