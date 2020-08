Striptekenaar uit Oppem brengt "The Corona Chronicles" uit

Johan Janssens uit Oppem is al zijn hele leven in de ban van sport en kunst. Hij was leerkracht lichamelijke opvoeding en studeerde in 2016 af als kunstschilder aan de Kunstacademie van Anderlecht. Tijdens de corona-epidemie focuste hij zich weer op zijn cartoons. "Het idee is ontstaan uit het feit dat de sportmannen geen vooruitzichten meer hadden door het wegvallen van de grote evenementen. Gaandeweg ben ik verder beginnen te denken, tot ik nu een zestigtal tekeningen heb gemaakt die allemaal over corona gaan", vertelt Johan.