Triagepunt Heist-op-den-Berg dringend op zoek naar verplegend personeel om coronatesten af te nemen

In het triagepunt in Heist-op-den-Berg, waar coronatesten worden afgenomen, merkt het verplegend personeel dat het steeds drukker wordt. “Vaak komen er mensen die terugkeren van vakantie en voor alle zekerheid een test willen afnemen. Soms zien we ook mensen die in contact zijn gekomen met een persoon dat positief getest heeft”, zegt Veronique Doms van de huisartsenwachtpost in Heist-op-den-Berg op RTV.

Testmateriaal is er voldoende, maar verplegers en verpleegsters zijn er maar net genoeg. Daarom zijn ze in de wachtpost op zoek naar verplegend personeel dat coronatesten willen afnemen. “De twee golf komt sneller dan we hadden verwacht. Bovendien is ons verplegend personeel toe aan vakantie. We kunnen op minder mensen terugvallen dan voorzien. Alle hulp is welkom.”