Twee dodelijke ongevallen op Boomsesteenweg vanochtend: bromfietser en vrouw op elektrische step komen om het leven

Op de Boomsesteenweg in Aartselaar overleed een bromfietser nadat hij was aangereden door een auto. De bromfietser reed over het fietspad in de richting van Antwerpen. Een auto die uit de Pierstraat kwam, een zijstraat van de Boomsesteenweg, kwam in aanrijding met de bromfietser. Die laatste werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar daar is hij overleden.