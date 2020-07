Twee doden en zeven zwaargewonden bij treinongeval in Portugal

Bij een treinongeval in Portugal zijn minstens twee doden en zeven zwaargewonden gevallen. Het ongeval vond plaats op een van de drukste treintrajecten in het land, tussen de hoofdstad Lissabon en de noordelijke steden Porto en Braga.

In totaal bevonden zich in de hogesnelheidstrein meer dan 200 passagiers. Naast de 2 doden en minstens 7 zwaargewonden zijn tientallen andere passagiers gewond geraakt. Het is niet duidelijk of er buitenlanders zich in de trein bevonden en welke nationaliteiten.

De Portugese regering heeft een onderzoek beloofd om de oorzaken van het ongeluk vast te stellen. Het traject staat bekend als een van de veiligste van Portugal. Er wordt gespeculeerd over een communicatiefout.