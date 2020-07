Twitter reageert op avondklok in Antwerpen: ""Tik Tak" nu elke avond om 23.25 uur!"

"We moeten erdoor, we hebben geen keuze", blokletterde onze website gisteren naar aanleiding van de eerste avondklok in ons land sinds de Tweede Wereldoorlog. Tussen 23.30 uur en 6 uur moeten de Antwerpenaren ‘in hun kot blijven’ om zo de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Een dergelijke dwingende maatregel kan natuurlijk niet zonder gezaag en geklaag gepaard gaan. Iets wat men met de nodige humoristische ondertoon de afgelopen dagen, na de beslissing van het Antwerps provinciebestuur, op Twitter kon merken. Bovendien was het voor 'de rest van Vlaanderen' dan weer een gelegenheid om op een soms weinig subtiele manier over Antwerpen te grappen.