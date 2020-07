Veilig winkelen in Halle: stad zet coronawachters in

De stad Halle schrapte eerder al alle evenementen tot en met 31 augustus waaronder ook de jaarlijkse braderie van de Verenigde Handelaars Halle. De koopjes gaan wel gewoon door. Om het winkelen in goede banen te leiden, kwam de stad met enkele voorzorgsmaatregelen. Zo krijgen de markten vanaf zaterdag 1 augustus opnieuw een vast parcours, waarbij er twee in- en uitgangen voorzien zijn. Dat is er eentje meer dan voorheen. Ook in de winkelstraten geven pijlen op de grond de wandelrichting aan en is het de bedoeling dat iedereen zich rechts houdt en dat de mensen niet door elkaar lopen.