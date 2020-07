Vleteren kleurt donker op de kaart, maar heeft slechts 2 besmettingen: hoe kan dat?

Vleteren telt 3.791 inwoners en 2 daarvan zijn besmet met het coronavirus. Toch kleurt de gemeente donker op de kaart van België. Hoe dat komt? Doordat alle besmettingen in verhouding worden gebracht ten opzichte van 100.000 inwoners. Mocht Vleteren een populatie hebben van 100.000 inwoners, dan zou de gemeente 54 besmettingen hebben. Maar zoveel zijn er dus niet in werkelijkheid.

"Meten is weten", beaamt burgemeester Stephan Mourisse, toch heeft hij zijn bedenkingen bij de kaartjes die de cijfers weergeven. "We zijn een kleine, landelijke gemeente met een klein inwonersaantal. Al die factoren zorgen ervoor dat we er door die berekening slecht uitkomen. Maar we worden onterecht in een negatief daglicht geplaatst, want we zijn een gezonde gemeente."