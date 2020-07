Waterbuffels moeten natuurgebied in Doel onderhouden: “We hopen dat de buffels de gewassen opeten”

“De waterbuffel moet ons vooral helpen om het gebied open te houden”, gaat Vereecken verder. “De bruine kiekendief broedt in Groot-Saeftinghe en die vogel heeft een open vlakte nodig om dat in alle rust te kunnen doen. Dat is nu niet het geval. Wij moeten op dit moment voortdurend machinaal en manueel ervoor zorgen dat het gebied openblijft. Het natuurgebied bevindt zich langs de haven, en daar is altijd extreem veel werk. Alle hulp is dus welkom. Het is niet zo dat we door die waterbuffels opeens veel vrije tijd zullen hebben.”