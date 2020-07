Zeventiger rijdt al 43 jaar zonder rijbewijs, auto in beslag genomen

De auto van een 76-jarige is in beslag genomen omdat de bestuurder al 43 jaar rondreed zonder rijbewijs. Bij controle bleek dat de man in de jaren zeventig zijn rijbewijs was kwijtgespeeld en nooit de nodige examens had afgelegd om dat opnieuw te bekomen. Hij was al die tijd wel blijven rondrijden.

"Er werd proces-verbaal opgesteld en het voertuig van de man werd geïmmobiliseerd", meldt de Leuvense politie. "De zeventiger zal nu toch nog moeten slagen in zijn herstelexamens als hij ooit nog met de auto wil rijden."